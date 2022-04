Milan, protesta contro gli arbitri: il gesto a Milanello spiazza tutti

I tifosi del Milan non ci stanno e protestano contro gli arbitri e contro alcune decisioni prese nei diversi match: cos’è successo a Milanello

Dopo il Derby di Coppa Italia, contro l’Inter, e alcuni episodi avvenuti in campionato, i tifosi del Milan continuano a mostrare il proprio disappunto nei confronti degli arbitri. Nel mirino resta ancora la decisione di annullare il gol di Bennacer nella semifinale di Coppa Italia. A Milanello è perciò spuntato uno striscione con parole ben precise.

Non accennano quindi a placarsi le polemiche nell’ambiente rossonero per il gol annullato a Bennacer nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’Inter ha passato il turno, accedendo in finale, con un pesante 3-0. Ma gran parte dei tifosi del Milan non ha digerito quanto avvenuto a San Siro.

Nel mirino continuano così ad esserci le diverse decisioni arbitrali prese nel corso di questa stagione. Il Milan, tramite il suo allenatore Stefano Pioli, ha spesso mostrato ciò che non è andato dal punto di vista rossonero nel verso giusto. In merito a ciò, allora i tifosi a Milanello hanno voluto far sapere il proprio pensiero. E hanno voluto mostrare la propria vicinanza alla squadra.

Milan, spunta lo striscione a Milanello: parte dei tifosi rossoneri contrasta duramente alcune decisioni arbitrali

Parte della tifoseria milanista, nella serata di ieri, ha voluto lasciare sui cancelli di Milanello uno striscione con un messaggio ben preciso: “Più forti delle ingiustizie“. E il riferimento a determinate scelte arbitrali è apparso immediatamente lampante. La foto dello striscione, in seguito, è stata accompagnata da un comunicato dei ‘Black Devils’, cioè di quella fetta di tifosi che l’hanno creato e mostrato.

“Abbiamo esposto questo striscione a Milanello, per donare forza e vicinanza ai ragazzi. Si sono dimostrati coraggiosi, seri e determinati. Nonostante una serie interminabile di ‘sfortune arbitrali’“, si legge nel comunicato del tifo organizzato. “Non è nel nostro DNA – viene aggiunto – fare i ‘piangina’, ma è indubbio che determinate dinamiche di ‘palazzo’ rendano il campionato italiano sempre meno credibile. Siamo orgogliosi di voi, onorate la maglia fino a fine stagione. E con essa la storia del club”.