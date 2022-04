Serie A, colpo di scena: la notizia dell’ultim’ora cambia tutto

La Lega Serie A ha annunciato la modifica della data della partita prevista come recupero: si disputerà a maggio.

La Salernitana di Davide Nicola sta vivendo un momento di entusiasmo. Gli ultimi risultati aprono le speranze della salvezza, poiché la squadra ha gli stessi punti di Venezia e Genoa (22, ndr) ed ha ancora una partita da recuperare, oltre alle restanti previste dal calendario.

Il cambio proprietà, il calciomercato di gennaio, le figure d’esperienza come Walter Sabatini e il lavoro di Nicola hanno davvero rivoluzionato l’ambiente granata. Quello che sembrava un destino segnato, adesso appare come un futuro tutto da scrivere e la Salernitana sembra intenzionata a fare la sua parte.

Uno dei match chiave sarà indubbiamente lo scontro diretto con il Venezia. Una delle due squadre riuscirà magari a recuperare punti sulla concorrente e ad avvicinarsi al Cagliari, al quartultimo posto e quindi salvo.

Serie A: Salernitana-Venezia, cambia la data del recupero: ecco quando si giocherà

La Lega Calcio ha comunicato che la sfida di Serie A, inizialmente prevista per mercoledì 27 aprile, è stata spostata. La nuova data fissata è giovedì 5 maggio alle ore 18:00. Si tratta del recupero della prima giornata del girone di ritorno, che in questo modo slitta praticamente all’ultimo mese di campionato, generando ancora più attesa sullo scontro salvezza.

Tutto ciò poiché si attenderà l’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport, fissato per il 2 maggio alle 15:00. Il CONI, infatti, deve ancora discutere il ricorso presentato dal Venezia, e quindi si dovrà pronunciare la Corte Sportiva d’Appello federale, la quale avrà il compito di confermare o meno la disputa della sfida in sospeso dallo scorso 6 gennaio 2022. Tutto è ancora fortemente in bilico e le decisioni mutano a seconda dei tempi della burocrazia, ma al momento è la decisione che giunge dalla Lega Serie A, almeno sulla data.