Clamoroso a Udine: la Salernitana passa al 94′, la salvezza si riapre

Clamoroso alla Dacia Arena: la Salernitana fa l’impresa e riapre il discorso salvezza. Contro l’Udinese basta una prodezza di Verdi.

Non dire gatto, se non ce l’hai nel sacco. Nel bene o nel male, Davide Nicola si mostra un cultore del detto reso iconico da Trapattoni e si conferma artista delle rimonte. La Salernitana espugna la Dacia Arena, dove alle 19.45 aveva rimesso piede per il recupero della 19esima giornata.

Un match combattuto, equilibrato, dove ambedue le squadre si sono affrontate senza esclusioni di colpi. Dopotutto, sia la formazione di Nicola che quella di Cioffi sono reduci di un grande momento di forma e nessuna delle due voleva togliere il piede dall’acceleratore.

Al 90′, però, passa la Salernitana, che gela il pubblico dell’Udinese e riapre completamente il discorso salvezza.

Udinese battuta, che impresa della Salernitana: ora la salvezza è di nuovo vicina

Mancano ancora poche partite alla fine del campionato, ma la rete al 94′ di Simone Verdi cambia completamente lo scenario della lotta retrocessione. Non solo per i recuperi che la Salernitana sarà chiamata a saldare, ma anche e soprattutto per i tanti scontri diretti che vedranno impegnati i granata. Venezia e Cagliari su tutte.

Insomma, l’impresa in Friuli fa sognare i tifosi campani, che vedono la salvezza distante adesso soltanto 6 lunghezze. Un margine non troppo proibitivo e che può condurre all’ennesimo ribaltone targato Davide Nicola. Al campionato l’ardua sentenza.

Questa la nuova classifica di Serie A: Milan 71; Inter 69; Napoli 67; Juventus 63; Roma 58; Fiorentina, Lazio 56; Atalanta 51; Hellas Verona 48; Sassuolo 46; Torino 40; Udinese 39; Bologna 38; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia, Genoa 22; Salernitana 22.