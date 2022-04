Atalanta, non solo la vittoria. Annuncio inatteso: salti di gioia per Gasp

L’Atalanta è tornata alla vittoria contro il Venezia, ma a fine partita c’è stato un altro annuncio importante per Gasperini.

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Venezia e l’Atalanta con il risultato di 1-3 a favore della squadra di Gasperini. I nerazzurri sono riusciti a sbloccare la partita al 43’ con la rete realizzata da Pasalic. Gli ospiti hanno poi dilagato nella ripresa con i gol segnati da Zapata prima e da Muriel poi.

Il Venezia ha avuto un sussulto all’80’ con la rete siglata da Crnigoj, ma i bergamaschi hanno vinto con merito il match del Penzo. L’ultimo successo dell’Atalanta in campionato risaliva ad un mese fa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I bergamaschi con questa vittoria si sono avvicinati alla zona Europa, in attesa delle altre partite di questa giornata.

L’Atalanta nella corsa alla Champions League ha sicuramente pagato le tante assenze che si sono susseguite in questi ultimi mesi. Il giocatore che è mancato di più a Gasperini è stato Zapata, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’ al termine della partita contro il Venezia: “Ho sofferto perché volevo giocare. Spero di trovare continuità e fare delle ottime prestazioni per finire nel migliore dei modi la stagione”.

Atalanta, l’annuncio di Zapata che fa gioire Gasperini: “Il mio futuro è nerazzurro”

Zapata ha anche dato un annuncio sul suo futuro: “E’ sempre più nerazzurro, indiscutibilmente. Tutti mi hanno dato un grandissimo sostegno quando mi sono infortunato. Sono felice. Spero adesso di continuare a mostrare a tutti le mie capacità. Gara con il Torino fondamentale? Anche questa di oggi lo era. Sarà un mese fondamentale per noi”.

L’attaccante colombiano ha poi concluso il suo intervento: “Rimpianti? Abbiamo dato tutto quello che potevamo sia in Coppa che in campionato ma a volte non basta, soprattutto in Serie A. Ci sono state alcune partite in cui potevamo ottenere un altro tipo di risultati. Mancano ancora tante gare e possiamo finire bene la stagione, e poi vedremo dove saremo”.