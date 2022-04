Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Spezia, match che apre la trentaquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 15.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Torino-Spezia, gara di apertura della trentaquattresima giornata di campionato Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande Torino, alle ore 15.00, la formazione granata di Ivan Juric ospita i liguri di Thiago Motta. Il match mette in palio punti importanti, soprattutto per la squadra ospite, alla ricerca della vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione della classifica generale e tenere distanti gli spettri della retrocessione in Serie B.

Naviga in acque più calme, invece, la formazione locale che, in ogni caso, è intenzionata a vendere cara la pelle e a riscattarsi dopo gli ultimi due pareggi consecutivi. A dare il via al match è il fischietto del signor Ghersini, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Vecchi. Al VAR, invece, il duo formato da Banti e Baccini.

Torino-Spezia, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Milan, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Linetty, Praet, Seck, Pjaca, Pellegri, Zaza.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Kovalenko, Agudelo, S. Bastoni; Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Sala, Bourabia, Nguiamba, Strelec, Verde, Nzola, Antiste.