Lascia la squadra e vola via: Inter, Marotta è incredulo

L’Inter si prepara alla prossima sessione del mercato tuttavia è arrivata la notizia che gela Marotta: il portiere ha lasciato il club.

L’Inter pianifica le prossime mosse di mercato. I sogni di vincere lo scudetto e la Coppa Italia sono quanto mai concreti ma intanto l’amministratore delegato Beppe Marotta ha iniziato a portarsi avanti al fine di capire che tipo di elementi regalare al tecnico Simone Inzaghi nel corso della sessione estiva del mercato. Una finestra che si preannuncia intensa per il club.

Nel mirino, ad esempio, ci sono diversi attaccanti: nel mirino ci sono Gianluca Scamacca e Paulo Dybala. Due nomi difficili, però, da raggiungere: per il primo, infatti, il Sassuolo chiede almeno 45 milioni. Sul secondo invece ci sono pure il Milan, il Manchester United, l’Atletico Madrid e a sorpresa la Roma. Per quanto riguarda il reparto difensivo, il preferito è Gleison Bremer valutato dal Torino almeno 30 milioni.

Acquisti che, in caso, andranno ad aggiungersi a quello di André Onana già definito a gennaio. Il portiere ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo presentate dall’Ajax, firmando il quinquennale a 3 milioni netti all’anno messo sul tavolo dai nerazzurri. Un colpo che sta facendo molto discutere, alla luce del periodo di crisi vissuto dal calciatore in questa ultima parte della stagione vissuta con la maglia dei Lancieri.

Inter, Onana punito dall’Ajax: Marotta incredulo

Il camerunense, in particolare, ha commesso molti errori in campo litigando poi in maniera plateale con i tifosi. La società olandese, dopo essersi presa del tempo per valutare il da farsi, ha quindi deciso di punirlo mettendolo fuori squadra fino al termine del campionato. Un provvedimento disciplinare confermato dal quotidiano ‘De Telegraaf’, con Onana che nel frattempo ha preso l’aereo per tornare in Patria in attesa dello sbarco a Milano previsto per il primo luglio.

Una spina inattesa da Marotta il quale, non a caso, di recente ha riaperto le trattative tese a convincere Samir Handanovic a restare ancora in nerazzurro. Allo sloveno è stato proposto un accordo biennale a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite (3.5 milioni netti). Ora si aspetta la risposta del diretto interessato. Onana, intanto, preoccupa e non poco la dirigenza dell’Inter.