Juventus, colpaccio a sorpresa: il club sta studiando la formula con l’agente

La Juventus giocherà lunedì contro il Sassuolo, ma la dirigenza bianconera sta cercando di compiere un colpaccio sul mercato.

La Juventus mercoledì sera ha raggiunto la finale di Coppa Italia. I bianconeri, infatti, hanno battuto la Fiorentina per 2-0 nella semifinale di ritorno con le reti di Bernardeschi e Danilo ed hanno così staccato il pass per la gara conclusiva della coppa nazionale, dove sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo la gara contro i viola, la ‘Vecchia Signora’ sfiderà lunedì in trasferta il Sassuolo di Dionisi al Mapei Stadium. La squadra neroverde, che ha battuto la Juventus nella gara di andata giocata all’Allianz, è sicuramente tra le sorprese del campionato, ma i bianconeri devono ottenere assolutamente i tre punti per rafforzare il quaro poso.

Se la squadra di Allegri è impegnata a raggiungere la Champions League e a vincere la Coppa Italia, la società già sta pensando alla prossima stagione. Nella Juventus, infatti, l’anno prossimo ci saranno diversi cambiamenti. I dirigenti bianconeri vogliono sicuramente rinnovare la squadra e proprio su un obiettivo di mercato ci sono delle importanti novità.

La Juventus tenta il colpaccio: i bianconeri stanno cercando di prendere David Neres a zero

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Juventus sta avendo dei contatti con l’agente di David Neres, che a gennaio è passato dall’Ajax allo Shakhtar per 20 milioni di euro. L’attaccante, però, avrebbe una clausola nel contratto che in caso di condizioni particolari gli permetterebbe di lasciare il club ucraino a condizioni super favorevoli, se non addirittura da parametro zero.

Ci sono alcuni legali, sempre come quanto raccolto dall’emittente satellitare, che starebbero lavorando per capire la validità di questa determinata clausola. David Neres, prima di essere ceduto allo Shakhtar Donetsk nell’ultima sessione di mercato invernale, ha giocato 180 partite con la maglia dell’Ajax in cui ha segnato 7 gol.