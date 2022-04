Doccia gelata per Agnelli: Juventus, l’annuncio dell’ultim’ora è una batosta

Brutte notizie per la Juventus, che vede sfumare un obiettivo per il futuro che a lungo era stato considerato ormai acquisito.

Come tutte le big nostrane, anche la Juventus si trova a progettare la stagione che verrà con il non facile compito di far coincidere le esigenze di bilancio con quelle tecniche. Dopo lo sforzo effettuato a gennaio per Vlahovic, i bianconeri devono valutare con attenzione qualsiasi spesa senza dimenticare che il riscatto, dopo l’ennesima stagione opaca, è doveroso.

Per questo, ad esempio, il club bianconero sembra intenzionato a puntare sulla scommessa Fagioli e rinunciare a Jorginho. E sempre per questo motivo gli uomini mercato sono costantemente alla ricerca delle migliori occasioni a parametro zero a disposizione. Anche se nel recente passato alcune scelte in questo senso si sono rivelate poco felici.

Un nome che aveva superato le varie analisi della dirigenza bianconera era quello di Antonio Rüdiger. Il possente difensore tedesco del Chelsea sembrava addirittura essere ormai bianconero nelle scorse settimane. Ma qualcosa è cambiato negli ultimi giorni.

Juventus beffata, Rüdiger verso il Real Madrid

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, Rüdiger avrebbe convinto il Real Madrid a puntarlo dopo essere stato grande protagonista nel doppio confronto di Champions tra il Chelsea e le merengues. Una prestazione di alto livello che ha convinto il club di Florentino Perez a puntare su di lui per rinforzare la difesa.

Quando terminerà il rapporto con i Blues di Londra, dunque, con ogni probabilità Rüdiger non effettuerà il ritorno in Serie A (dove ha già giocato con la Roma) che tanti credevano ormai fosse scontato.

Il tedesco sarà invece uno dei nuovi protagonisti della Liga, dove indosserà la maglia del Real Madrid. E la Juventus, che al momento è attiva su più fronti – compreso l’attacco dove l’ultimo nome è David Neres – dovrà guardare altrove per rinforzare la difesa.