Milan, doccia fredda per Pioli: il top salta la Lazio, annuncio in conferenza

Stefano Pioli dovrà rinunciare a un big in Lazio-Milan: ad annunciarlo è lo stesso allenatore rossonero in conferenza stampa

Questo sarà un weekend molto importante per decidere le sorti del campionato. L’Inter ospiterà la Roma e il Milan farà visita alla Lazio. Una sfida Milano-Roma che, appunto, deciderà se il Napoli potrà nuovamente inserirsi nella corsa scudetto. L’eventuale sconfitta delle due milanesi e la contemporanea (per modo di dire, visto che la contemporaneità è svanita) vittoria dei partenopei, riproporrebbe una classifica thriller. Qualche giorno fa si è disputato, inoltre, il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Si capirà in questa giornata se il 3-0 che ha subito la squadra di Stefano Pioli, avrà ripercussioni psicologiche com’è capitato all’Inter qualche mese fa. Lo stesso allenatore del Milan sa che i nerazzurri hanno un calendario sulla carta migliore. La Roma, infatti, sarà l’unica big che Inzaghi incontrerà fino alla fine della stagione. E i rossoneri devono far fronte ai soliti problemi che hanno caratterizzato questa stagione.

Milan, Pioli annuncia l’assenza di Bennacer e fa il punto su Rebic

E’ quello degli infortuni il problema principale che Pioli ha dovuto affrontare questa stagione. Di questi tempi, la scorsa stagione, l’allenatore del Milan poteva contare su un Ante Rebic in grandissima forma che ha dato gioia anche a tanti fantallenatori. Questa stagione ha giocato poco per via di diversi infortuni. In conferenza stampa, Pioli ha detto: “Non esiste un caso Rebic, ha una tendinite cronica. Per domani è recuperato, insieme a Ibrahimovic”.

Ma oltre a Rebic e Ibrahimovic, Pioli ha parlato anche di Ismael Bennacer annunciando l’infortunio: “E’ un calciatore che sta crescendo tantissimo e ha ancora ampi margini di crescita. L’aspetto negativo è che ha subito una distorsione alla caviglia contro l’Inter e domani non ci sarà”. In una partita già complicata di per sé, dunque, il Milan dovrà fare a meno del centrocampista algerino.