“Devi lasciare il club”: Manchester United, ennesimo colpo di scena

Clamoroso ultimatum al Manchester United: l’ennesimo colpo di scena dopo ciò che è successo nei giorni scorsi

La stagione del Manchester United è di basso livello rispetto alle aspettative. L’uscita da Champions League e FA Cup, insieme al distacco di sei punti potenziali dal quarto posto, stanno condizionando e non poco l’umore del pubblico. Poco importa se con Rangnick si è scelto di fare una stagione di transizione, e quindi aspettare Erik ten Hag l’anno prossimo per ripartire con un nuovo progetto. E la sconfitta per 4-0 contro il Liverpool non ha fatto altro che alimentare la tensione verso i Red Devils.

In particolare, c’è un giocatore sempre preso di mira dal pubblico. Non solo dai tifosi del Manchester United, ma da tutti i tifosi inglesi. Si tratta di Harry Maguire, protagonista anche di video irriverenti sui social riguardo la sua poca qualità nel giocare il pallone coi piedi. Tutto normale, ovviamente. Però nelle ultime ore è emerso un episodio inquietante nei confronti del difensore: un allarme bomba nella sua abitazione.

Manchester United, aggiornamenti sull’allarme bomba a casa Maguire

La prima mail intimidatoria, secondo Sky Sports UK, era stata “C’è una bomba a casa tua”. Un allarme totale, con Maguire che aveva avvertito le forze dell’ordine che dopo qualche ora hanno constatato l’assenza dell’ordigno. Ma la cosa non è finita qui e il panico continua. E’ infatti arrivato una sorta di ultimatum per il difensore come riferito da The Sun: “A casa tua ci sono tre bombe, via dal Manchester United entro 72 ore o esploderanno”.

Una situazione surreale al quale è stato sottoposto Harry Maguire, che fa capire non solo quanto sia tesa la situazione a Manchester sponda United. Ma soprattutto dov’è arrivata la follia di certe persone che arrivano a minacciare delle persone per alcuni errori in una partita di calcio. L’augurio è quello che le autorità competenti fermino i folli che continuano a minacciare Maguire e la sua famiglia.