“C’è una bomba in casa”: messaggio shock, paura per il giocatore dello United

Grande paura a Manchester. Un messaggio recapitato ad uno dei giocatori dello United ha fatto scattare subito l’allarme.

Una stagione davvero difficile, quella che sta vivendo il Manchester United. Difficoltà legate di sicuro ad un’annata pesante, dove i red devils non hanno mai trovato una quadra definita ed in grado di costruire un percorso lineare e vincente nell’arco della stagione. Nemmeno l’arrivo di Cristiano Ronaldo – seppur circondato da grande entusiasmo – ha dato allo United quella spinta necessaria a puntare verso i vertici della classifica.

Ad oggi un sesto posso in classifica che vede il Manchester insidiato da dietro da un West Ham che sogna proprio il piazzamento europeo. In questi giorni, tra l’altro, anche i noti problemi familiari dello stesso Cristiano non hanno contribuito a rendere tranquillo l’ambiente e soprattutto la squadra di Rangnick. In queste ore è emerso un altro inquietante retroscena.

“C’è una bomba in casa tua”: Manchester United, paura per Maguire

Il Manchester arriva da una brutta batosta patita per mano del Liverpool di Klopp. Un 4-0 pesante ad Anfield, che va cosi a chiudere un ciclo negativo di soli 4 punti in quattro partite per i red devils. Manco a dirlo, le critiche sui social sono state pensatissime per i giocatori di Rangnick, ed uno in particolare si è trovato ad affrontare un momento inquietante e delicato.

Harry Maguire è stato uno dei più bombardati dai tifosi del Manchester, con una valanga di critiche piovutegli addosso da più fronti. Poi nelle ultime ore l’assurdo caso che l’ha visto protagonista: un terribile messaggio arrivatogli per email che ha fatto scattare l’allarme. “C’è una bomba in casa tua”, hanno scritto a Maguire come riportato da ‘Sky Sport Uk’.

Cosi sono subito state allertate le autorità competenti che hanno fatto incursione nella casa del giocatore, controllato che non ci fosse concretamente un ordigno all’interno dell’abitazione. Il tutto è stato scongiurato dopo qualche ore. Soltanto un grande spavento, che testimonia anche la grande tensione che si vive a Manchester, sponda United, in questi giorni.