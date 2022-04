Napoli, salti di gioia per Spalletti: la notizia dell’ultim’ora fa esultare i tifosi

Il Napoli domani sfiderà l’Empoli di Andreazzoli. Per Spalletti in questi minuti è arrivata un’ottima notizia.

Dopo il pareggio casalingo contro la Roma di domenica scorsa, il Napoli di Spalletti domani al Castellani sfiderà l’Empoli di Andreazzoli. I partenopei hanno l’obbligo di vincere sia per dare una risposta al punto fatto in due partite al Maradona che per sperare ancora nella corsa Scudetto.

Gli azzurri, infatti, sono terzi in classifica con cinque punti di svantaggio dal Milan capolista e con due punti dall’Inter che, però, ha sempre una gara in meno. L’Empoli non vince in campionato proprio dalla gara di andata contro il Napoli e domani vorrà ripetere l’impresa. Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni in giornata nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro i toscani: “Scudetto? Dobbiamo crederci ancora. Il mio futuro si chiama Empoli”.

Il tecnico toscano si è poi soffermato sulla situazione infortuni: “Abbiamo avuto diverse situazioni in questa stagione. Siamo in 21, convocheremo anche Barba. Zanoli dovrà essere valutato, perché ha avuto un problema”. Dopo la conferenza stampa di Spalletti, proprio su Zanoli è arrivata un’ottima notizia.

Napoli, ecco la notizia che fa felice Spalletti ed i tifosi: Zanoli è tra i convocati

Il Napoli, infatti, ha comunicato, tramite un tweet, i convocati di Spalletti per il match contro l’Empoli e nell’elenco figura anche Zanoli. Il giovane difensore non si è allenato questa mattina a causa di una gastroenterite e l’allenatore partenopeo valuterà domani stesso se schierarlo tra i titolari della partita.

Spalletti spera che Zanoli recuperi per domani, visto che Di Lorenzo è ancora out. Il terzino destro della Nazionale, infatti, non è stato convocato per la partita contro l’Empoli e dovrebbe rientrare per il Sassuolo. In difesa il Napoli dovrà fare anche a meno di Koulibaly, visto che il senegalese è stato squalificato.