“Higuain avrebbe…”, Napoli spiazzato: la stoccata di Cassano in diretta

Cassano ha parlato del Napoli alla ‘Bobo TV’, dove ha lanciato una ‘stoccata’ a due calciatori partenopei.

Dopo il pareggio in casa contro la Roma di José Mourinho di domenica scorsa, il Napoli ha visto allontanarsi ancora di più la vetta. I partenopei, infatti, sono terzi in classifica con cinque punti di svantaggio dal Milan capolista e con due dall’Inter che, però, ha sempre la gara contro il Bologna da recuperare.

La prossima sfida del Napoli sarà contro l’Empoli di Adreazzoli al Castellani. I toscani navigano in acque tranquille in classifica ma cercheranno comunque di strappare i tre punti, visto che non vincono in campionato proprio dalla gara di andata dello scorso dicembre al Diego Armando Maradona.

Il Napoli ha comunque l’obbligo di vincere contro l’Empoli sia per sperare ancora nello Scudetto che per rafforzare la propria posizione Champions. Proprio del momento della squadra azzurra ha parlato Antonio Cassano alla ‘Bobo TV su Twitch’: “Continuo a dare un voto alto a Spalletti, perché ha fatto giocare un calcio bellissimo al Napoli. Deve restare sulla panchina partenopea. Bisogna ricordare che De Laurentiis non ha fatto mercato”.

Napoli, la stoccata di Cassano a Fabian a Zielinski: “Higuain li avrebbe attaccati al muro”

Cassano ha poi lanciato una ‘stoccata’ a Fabian Ruiz e Zielinski, parlando anche di Higuian: “Me la prendo con loro perché stanno giocando da 4-5 mesi, non stanno facendo nulla in mezzo al campo. Se ci fosse stato il Pipita al posto di Osimhen, sono sicuro che sia Fabian che Zielinski sarebbero saliti di livello. Li avrebbe attaccati al muro”.

L’ex giocatore ha poi concluso il suo intervento: “Al Napoli mancano quei 2-3 giocatori di personalità che fanno migliorare tutta la squadra. Koulibaly è un grandissimo campione, ma in campo non trascina i propri compagni. Per vincere qualcosa di molto importante servono altri tipi di calciatori, al club partenopeo manca poco”.