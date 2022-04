Juventus, l’obiettivo di mercato non si trattiene: l’ammissione fa sognare

La Juventus vuole finire al meglio la stagione e poi studia interessanti obiettivi di mercato. Nel mirino soprattutto rinforzi a centrocampo.

La stagione della Juventus di Massimiliano Allegri ha avuto fin dall’inizio tante difficoltà. Il club bianconero pensa però già al futuro ed in particolare ai rinforzi per la prossima stagione. Uno dei reparti più in difficoltà è il centrocampo e la società monitora profili italiani.

Uno dei nomi più interessanti accostati al club bianconero è quello del centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Il centrocampista è una delle rivelazioni di questa stagione ed in questi mesi diverse big hanno valutato la sua posizione. Tra queste c’è anche la Juventus, che magari con Locatelli studia una mediana tutta italiana.

Frattesi ha parlato ai microfoni di Tuttosport ed ha commentato proprio questo accostamento: “Essere accostati fa piacere, questo è certo. Non è questo però il momento di pensare a certe cose, penso a finire la stagione e poi si vedrà”.

Juventus, Frattesi e l’incontro con l’idolo Marchisio

Nel corso dell’intervista Frattesi ha inoltre rivelato l’ammirazione per il suo idolo Claudio Marchisio. Il giocatore è stato per anni una delle bandiere del club bianconero e sicuramente questo potrebbe essere un indizio.

Frattesi ha ricordato i tempi di Roma-Juventus, un incontro che ha portato alla nascita di una bella amicizia: “Era una delle mie prime convocazioni con la Roma ed a turni ci andavamo a riscaldare. Incontrai il mio idolo e gli chiesi la maglia, lui accettò senza problemi. Si incontrano raramente persone di questo spessore umano”.