Stefano Tacconi ricoverato d’urgenza: l’ex Juventus è in prognosi riservata

Stefano Tacconi, ex bandiera della Juventus, è ricoverato d’urgenza ad Alessandria. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Gli ultimi giorni in casa Juventus sono stati contraddistinti dal ritorno di Del Piero all’Allianz Stadium, che ha scatenato tantissime indiscrezioni su un possibile futuro da dirigente dell’ex capitano bianconero. In queste ore, però, i tifosi bianconeri, e non solo, sono preoccupati per un altro giocatore storico della ‘Vecchia Signora’.

Come quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Stefano Tacconi, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. L’ex estremo difensore della Juventus e della Nazionale ha avuto un malore nella mattinata di oggi ad Asti, dove avrebbe dovuto partecipare come ospite alla ‘Giornata delle Figurine’.

Stefano Tacconi si trova al ‘Santi e Biagio e Cesare Arrigo’ di Alessandria. Sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, l’ex portiere è stato colpito da un’ischemia celebrale. I medici, in questi momenti, starebbero valutando se optare o meno per l’operazione.

Juventus, alle 23 ci sarà il bollettino medico sulle sue condizioni di Tacconi

Tacconi, ieri sera, è stato tra i protagonisti di una cena benefica, dove parte del ricavato è stato destinato alla Cri di Asti. La situazione dell’ex giocatore sarebbe molto seria. In serata, esattamente alle ore 23, è atteso il bollettino medico per avere dei nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Tacconi è stato tra le bandiere della Juventus di fine anni ottanta ed inizio anni novanta. Il portiere con la ‘Vecchia Signora’ ha vinto praticamente tutto: due campionati italiani, una Coppa Italia, una Coppa Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa, una Supercoppa Uefa ed una Coppa Intercontinentale.