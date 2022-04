Alle 15 spazio a ben due match della domenica di Serie A. Scendono in campo e si affrontano anche Bologna ed Udinese.

Due squadre a cui manca poco, pochissimo, per raggiungere la salvezza. Bologna ed Udinese hanno un solo punto di differenza (39 i friulani e 38 i felsinei), e dunque la soglia dei 40 punti che è ormai ad un passo. Ecco perchè il match di oggi potrebbe rappresentare la svolta definitiva per entrambe le squadre. Il pareggio, tra l’altro, potrebbe essere una soluzione forse idonea per entrambe.

La verità, però, è che Cioffi e Mihajlovic ci hanno abituato a vedere squadre sempre agguerrite, pronte a dare tutto per portare a casa la vittoria. L’Udinese arriva dalla sconfitta cocente contro la Salernitana, mentre i rossoblu sono reduci da tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi). La sfida del Dall’Ara sarà un crocevia importante.

Bologna-Udinese, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Barrow. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Mbaye, Hickey, Svanberg, Kasius, Viola, Aebischer, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pabro Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Pereyra, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski.

ARBITRO: Santoro di Messina

Guardalinee: Giallatini-Preti

Quarto uomo: Robilotta

VAR: Abbattista

AVAR: Di Paolo