Alle 15 in programma due match per la domenica di Serie. Allo stadio Castellani si affrontano Empoli e Napoli.

Per il Napoli la corsa Scudetto non è ancora chiusa (almeno per la matematica) ma si è complicata nettamente. Gli ultimi risultati del Maradona hanno deluso i tifosi, con gli azzurri che sembrano soffrire proprio i match di casa. Ecco perchè servirà grande spirito di sacrificio in questa fase finale della stagione, anche per alimentare le speranza di una piazza che sogna di poter vincere lo Scudetto. Certo, anche il ritorno in Champions League è un importante obiettivo da portare a casa. Ad oggi gli azzurri sono terzi, con la Juventus che spinge da dietro e la Roma quinta che resta a debita distanza. Ma guai ad abbassare la guardia.

Di fronte un Empoli che insegue la salvezza ma che al tempo stesso vive un digiuno di vittorie che dura da troppo tempo. Addirittura l’ultimo successo risale al 12 dicembre, quando i toscani si imposero proprio contro il Napoli di Spalletti. La squadra di Andreazzoli non alcuna garanzia di permanenza in Serie A, anche perchè da dietro spingono. Che possa essere proprio il Napoli l’occasione per tornare al successo? Non se lo augurano i tifosi partenopei…

Empoli-Napoli, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrmani, F. Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Luperto, Ismajli, Cacace, Fiamozzi, Stulac, Verre, Benassi, Henderson, Cutrone, La Mantia.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Tuanzebe, Barba, Malcuit, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

GUARDALINEE: Lo Cicero e Mastrodonato.

IV UOMO: Colombo.

VAR: Abisso.

AVAR: Ranghetti.