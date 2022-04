“Loro sanno tutto”: Donnarumma-Navas, l’annuncio del PSG è spiazzante

L’alternanza Donnarumma-Navas al centro dell’attenzione anche dopo la vittoria del titolo. Il Paris Saint Germain si è esposto pubblicamente.

Il Paris Saint Germain si è laureato per la decima volta consecutiva campione di Francia. Un risultato importante, arrivato all’interno di una stagione molto complessa. L’eliminazione dalla Champions League ha gettato grandi ombre sulla gestione di Mauricio Pochettino. Una squadra di grandi campioni che ha avuto più difficoltà del previsto nell’andare a portare a casa gli obiettivi stagionali. Certo, vincere la Champions rappresenta un eventualità legata a tanti fattori, ma fermarsi addirittura gli ottavi di finale non è piaciuto minimamente alla piazza parigina.

Cosi come non è andata giù l’eliminazione dalla Coppa di Francia, altro risultato negativo collezionato nella stagione dove il PSG può contare in rosa giocatori del calibro di Messi, Neymar e Mbappè. La piazza di aspettava qualcosa di più, ed alla fine c’è stata la possibilità – nonostante tutte le difficoltà – di festeggiare. Ieri i ragazzo di Pochettino hanno conquistato il titolo, che già sembrava in tasca da diverse settimane visto il largo distacco dalle inseguitrici.

PSG, l’annuncio di Leonardo sulla situazione Donnarumma-Navas

Una delle questioni che ha tenuto banco proprio in questi giorno – cosi come in gran parte della stagione – è il dualismo Donnarumma-Navas tra i pali. I due portieri hanno dovuto vivere un’alternanza che non è andata giù a nessuno dei due. Proprio il costaricano, tra l’altro in questi giorni ha espresso chiaramente la sua volontà di non voler sottostare ancora ad una situazione di questo tipo.

Ad esporsi dopo la vittoria della Ligue 1 ci ha pensato Leonardo, dirigente del club, che ai microfoni di Sky Sport ha voluto chiarire la posizione del PSG riguardo questa questione. “La situazione era chiara per tutti fin dall’inizio, poteva essere più o meno difficile da gestire”, ha spiegato Leonardo. “I due giocatori sanno tutto e questa è sempre stata una situazione chiara per loro”, ha puntualizzato ancora il dirigente del Paris Saint Germain. “Se c’è una soluzione che è la migliore per tutti, – ha ancora spiegato Leonardo, guardando al futuro – non avremo problemi a prendere una decisione. Il rapporto con loro è molto chiaro e diretto”, ha chiosato l’ex giocatore del Milan.