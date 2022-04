Juventus, che doccia fredda: la notizia è una mazzata per Allegri

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri: le ultime sono una vera e propria mazzata per i bianconeri, c’è la conferma.

Domenica di vigilia, per la Juventus. Bianconeri in campo domani alle 20.45, per affrontare il Sassuolo tra le mura del Mapei Stadium. Una gara delicata per gli uomini di Allegri, che in un colpo solo possono allungare su Fiorentina e Roma, e accorciare sul Napoli.

Passare contro i neroverdi, però, sarà tutt’altro che semplice. Non solo per la trasferta storicamente ostica ai piemontesi, ma anche e soprattutto per alcune problematiche che hanno colpito l’undici di Massimiliano Allegri.

Per la gara di domani, infatti, la Vecchia Signora sarà costretta a fare a meno di qualche pezzo da novanta: su tutti, l’esterno colombiano, Juan Cuadrado.

La Juventus perde Cuadrado: la notizia è una mazzata per Allegri

Come riportato anche dalla redazione di ‘Sky Sport’, Allegri dovrà sfidare il Sassuolo senza l’ex laterale di Chelsea e Fiorentina. Per il ‘cafetero’, un infortunio all’adduttore rimediato nel corso della rifinitura della vigilia. Un brutto colpo per la Juventus, che nell’ultimo allenamento pre-Reggio Emilia perde un tassello fondamentale per i propri equilibri.

Cuadrado, dunque, non verrà convocato per la trasferta del Mapei Stadium, in attesa che gli esami strumentali rivelino e facciano chiarezza sull’entità dell’infortunio rimediato. Le sensazioni che filtrano non sono delle peggiori: c’è un cauto ottimismo che racconta di uno stop recuperabile in un paio di giorni.

Intanto, l’assenza del colombiano è una vera e propria mazzata per Allegri e la sua Juventus: quest’anno è stato uno dei migliori bianconeri apprezzati e visti nel corso di tutta la stagione. Anche quando la squadra del tecnico livornese non sembrava girare al 100% del proprio potenziale.