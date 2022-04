“Si rischia una frattura…”: Napoli in ritiro, la frecciata al club in diretta

Giornata pesante in casa Napoli. La società azzurra non ha gradito i tre gol subiti ad Empoli ed ha mandato la squadra in ritiro

Dura sconfitta e momento critico in casa Napoli. Gli azzurri sono usciti con le ossa rotte dalla trasferta di Empoli: in vantaggio di due gol, gli azzurri hanno subito una clamorosa rimonta dicendo in questo modo addio ad ogni speranza di scudetto. La società ha subito dato una pesante risposta annunciando il ritiro dei giocatori in maniera permanente.

Il club azzurro ora deve giocare le ultime quattro gare di campionato con l’obiettivo di mantenere saldo il terzo posto davanti alla Juventus. Il clima nello spogliatoio dopo un ko del genere non è certo dei migliori e questo ritiro permanente potrebbe complicare le cose.

L’ex calciatore ed ora bordocampista DAZN Simone Tiribocchi ha parlato riguardo questa scelta, criticando la mossa della società di Aurelio De Laurentiis: “E’ singolare che la terza in classifica vada in ritiro, non credo che gli azzurri stiano facendo meno delle aspettative”.

Napoli, le parole di Tiribocchi sulla decisione del club

Un punto nelle ultime tre partite ed una chance scudetto buttata letteralmente al vento. Tiribocchi ha continuato però ricordando: “Non credo che i giocatori abbiano preso bene questa decisione, loro sicuramente non credono di meritarlo. Si può creare una frattura tra società e giocatori, come ai tempi di Ancelotti”.

Il Napoli andrà quindi Martedi in ritiro in vista del prossimo impegno di campionato, il match tutt’altro che agevole contro il Sassuolo di Dionisi. Il club partenopeo è chiamato ad una svolta davanti ai propri tifosi per concludere al meglio la propria stagione.