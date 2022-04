Pioggia di milioni sicura: Napoli, la notizia fa esultare De Laurentiis

Il Napoli oggi giocherà contro l’Empoli, ma c’è una notizia che potrebbe portare a De Laurentiis una pioggia di milioni.

Dopo il pareggio dì lunedì scorso contro la Roma di José Mourinho, il Napoli scenderà in campo oggi, alle ore 15.00, al Castellani contro l’Empoli di Andreazzoli. I partenopei hanno l’obbligo di vincere sia per riprendersi dopo il solo punto realizzato al Maradona contro la Fiorentina ed i giallorossi che per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

La squadra di Spalletti, infatti, è a cinque punti dall’Inter, che mercoledì recupererà la gara contro il Bologna di Mihajlovic. Il Napoli contro l’Empoli sarà in emergenza, visto le assenze certe di Koulibaly e Di Lorenzo e le condizioni precarie di Zanoli. Il giovane terzino ieri non si è allenato a causa di una gastroenterite.

Se nella difesa del Napoli ci sono delle fondamentali assenze, in attacco sono tutti a disposizione di Spalletti. Al fianco di Osimhen dovrebbero essere schierati, così come nella partita di Pasquetta contro la Roma, Lozano e Lorenzo Insigne. Proprio sul reparto offensivo partenopeo ci sono delle importanti novità.

Napoli, c’è una notizia per De Laurentiis: l’Arsenal fa sul serio per Osimhen

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Arsenal sta puntando in maniera seria a Victor Osimhen. I ‘Gunners’ si sono già mossi in maniera concreta con gli intermediari del centravanti nigeriano. Tra le parti non c’è un accordo definitivo, anche perché il giocatore la prossima stagione vuole giocare la Champions League.

L’Arsenal, difatti, è in piena corsa per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione, visto che è quarto con due punti di vantaggio sul Tottenham di Conte. Per De Laurentiis, oltre ai soldi della probabilissima qualificazione alla Champions League, potrebbero arrivare tantissimi milioni di euro per Osimhen, il quale piace a tantissime squadre estere.