“Ma cosa dice?”, Ramos nel caos: è successo nella festa scudetto del PSG

Il difensore del PSG Sergio Ramos ha ricevuto varie critiche dopo il video in cui ha celebrato il titolo dei francesi di Mauricio Pochettino

Il PSG ieri ha fatto festa… Una festa un po’ particolare però per i calciatori di Mauricio Pochettino che hanno festeggiato da soli poiché i tifosi della formazione parigina hanno lasciato gli spalti al fischio finale della gara con il Lens che ha incoronato per la decima volta “les parisiens”.

Ai parigini è bastato il pareggio interno con il Lens per festeggiare l’ottavo titolo degli ultimi dieci anni. La squadra di Pochettino è passata in vantaggio con Lionel Messi al 68’ prima di essere raggiunta da Corentin Jean nei minuti finale. La gioia dei calciatori del PSG è stata mitigata da quanto successo. Sergio Ramos ha pubblicato un breve video sui propri profili social e non sono mancate le risposte polemiche.

Sergio Ramos esulta sui social ma i tifosi sono impietosi: “Ma se hai giocato due volte…”

Il difensore di Camas nel video ha espresso la sua felicità per l’ennesimo successo della sua carriera: “Bene signori, siamo campioni della Ligue 1 dopo un anno difficile ma quando lavori giorno per giorno e con tanti sforzi e una grande dedizione, professionalità e disciplina alla fine i risultati arrivano. Dal Parco dei Principi volevo ringraziarvi per il vostro sostegno. Sono felice di aggiungere un altro titolo al mio palmares”, ha detto Sergio Ramos dall’interno di uno stadio deserto.

Tantissime le reazioni al video, moltissime di scherno per il centrale spagnolo. Come quella di un utente, evidentemente tifoso del Real Madrid, come si evince dal suo nickname, che ha risposto: “Come lo abbiamo? Se hai giocato due volte…”.

In Ligue 1, Sergio Ramos ha giocato appena nove partite firmando due reti. Soltanto in cinque circostanze però è sceso in campo titolare mentre nelle altre occasioni si è dovuto accontentare di una fetta di minutaggio.