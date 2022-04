“Lo ha umiliato”, Carnevali incredulo: Sassuolo, la stoccata in diretta spiazza

Il Sassuolo giocherà domani contro la Juventus, ma in queste ore è arrivata una ‘stoccata’ sia per il club che per Carnevali.

Il Sassuolo si è confermato ancora una volta tra le sorprese della Serie A. I neroverdi, infatti,sono decimi in classifica e sono riusciti a fermare tutte le big, visto i pareggi con Napoli e Roma e le vittorie contro Inter, Juventus, Milan ed Atalanta. Dopo questi grandissimi risultati, giocatori come Scamacca, Raspadori e Traoré sono finiti nel mirino di tante squadre.

Non solo il Sassuolo, ma anche il Verona bisogna annoverare tra le sorprese di questa stagione. I gialloblù, difatti, hanno una posizione in vantaggio in classifica rispetto al team emiliano. La squadra di Tudor ha comunque una gara in più rispetto ai neroverdi, perché ha pareggiato ieri sera 1-1 al Bentegodi contro la Sampdoria di Giampaolo.

Proprio Tudor ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’ a termine della gara contro la Sampdoria: “Siamo entrati bene in campo, poi ci siamo accontentati e ci siamo adeguati al loro ritmo. Con tutto il rispetto della Sampdoria, ma in questo momento dovevamo riuscire a batterli”.

Sassuolo, la stoccata di Tudor: “Sento che i loro calciatori valgono 50 o 100 milioni di euro, ma noi abbiamo tre punti in più”

L’allenatore ha anche mandato una ‘stoccata’ al Sassuolo di Carnevali: “Ogni giorno sento che i calciatori del Sassuolo valgono 50 o 100 milioni di euro, ma noi abbiamo tre punti in più in classifica. Oggi i miei calciatori non mi sono piaciuti ma faccio veramente fatica ad arrabbiarmi con loro, perché firmerei per i prossimi 100 anni per ripetere stagione così”.

L’allenatore del Verona ha poi concluso il suo intervento: “La Sampdoria ha preso coraggio dopo il gol, ma abbiamo creato più di loro e abbiamo meritato il pareggio”. Questa ‘stoccata’ di Tudor al Sassuolo sta facendo molto discutere sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori, tantochè sui social hanno anche scritto che l’ex giocatore della Juventus ‘ha umiliato’ Carnevali.