Sassuolo-Juve, doppia novità e la strana decisione di Allegri

La sfida tra Sassuolo-Juve potrebbe consolidare quasi definitivamente il 4° posto dei bianconeri. Allegri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di portare a casa i tre punti: occhio alle ultime novità

Juventus obbligata alla vittoria per cercare di tenere invariato il distacco dalle dirette inseguitrici per l’obiettivo 4° posto. Il tecnico bianconero si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1, ma attenzione alle novità.

Dopo l’esclusione dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, Allegri è pronto a rilanciare dal primo minuto Paulo Dybala. Novità e strana decisione, soprattutto in vista dei programmi futuri, i quali, come noto, faranno a meno della Joya.

Come sarà gestito Dybala in questo finale di stagione? Reciterà un ruolo da protagonista, o verrà utilizzato con il contagocce e in maniera marginale? La situazione appare confusa e poco chiara. Non solo Dybala, Allegri, contro il Sassuolo, potrebbe affidarsi ad altre due novità.

Sassuolo-Juve, fuori Chiellini: Bonucci titolare

Allegri confermerà Bonucci al fianco di De Ligt anche in vista del match di lunedì sera contro il Sassuolo. Fuori ancora Chiellini, una novità che potrebbe essere confermato da qui fino alla fine della stagione. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, il capitano potrebbe salutare la Juventus a fine anno per abbracciare l’inizio di una nuova avventura in MLS. Nessuna novità a centrocampo: Zakaria e Rabiot agiranno in coppia centrale, mentre sulla fascia sinistro resta acceso il ballottaggio tra Pellegrini e Alex Sandro. Di seguito le probabili formazioni del match della 34^ giornata:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez M, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri