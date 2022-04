Juventus, il danno oltre la beffa: la notizia spiazza Agnelli e i tifosi

Dopo aver perso un obiettivo di mercato i tifosi della Juventus potrebbero ricevere un’altra brutta notizia di calciomercato.

In queste ore vi sono state diverse conferme la notizia dell’approdo di Antonio Rudiger al Real Madrid. Secondo quanto riporta Sky Sport il giocatore tedesco, in scadenza di contratto, ha accettato la corte dei Blancos. L’ex Roma era nel mirino anche della Juventus, beffata in extremis con Tony che sarebbe ormai ad un passo dalla squadra di Carlo Ancelotti.

Questo trasferimento potrebbe innescare una girandola di acquisti che porterebbe la Juve a subire oltre al danno la beffa dal mancato acquisto del giocatore. Il Chelsea era disposto a tutto per rinnovare Rudiger, ma la situazione societaria ha bloccato tutto e la società sarà costretta in estate ad intervenire sul mercato.

Secondo quanto riporta il Sun il club guidato da Thomas Tuchel avrebbe messo nel mirino una lista di cinque difensori per sostituire l’esperto giocatore e tra questi ci sarebbe Matthijs De Ligt, giovane e talentuoso difensore del club bianconero. Il quotidiano, sottolinea, che il calciatore olandese sarebbe attratto, oltre che dal blasone del club, soprattutto per la possibilità di trasferirsi in una città come Londra.

Juventus, il Chelsea non solo su De Ligt

De Ligt non è l’unica possibilità però per i Blues. Sul giocatore c’è anche il forte pressing del Barcellona e il Chelsea valuterebbe anche altri importanti nomi come Koundè, Militao (del Real Madrid stesso) ed il centrale del Villarreal Pau Torres. Tra le alternative anche il possibile ritorno alla base di Colwill, centrale dei Blues, in prestito all’Huddersfield.

Oltre a De Ligt l’ipotesi più praticabile per i Blues potrebbe essere il brasiliano Eder Militao. Il calciatore farebbe il percorso inverso rispetto Rudiger e la squadra londinese potrebbe convincerlo grazie ad un ricco aumento di stipendio.