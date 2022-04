Calciomercato Juventus, colpo di scena: proposta a sorpresa all’attaccante

Oltre a terminare nel migliore dei modi il campionato la Juventus lavora al futuro per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

In vista della prossima stagione la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe subire diversi cambiamenti grazie al mercato. Il club bianconero ha deciso di non rinnovare il contratto al suo numero dieci Paulo Dybala ed anche altri giocatori vedono il proprio futuro in bilico. Tra questi c’è anche l’esterno azzurro Federico Bernardeschi, ormai sempre più distante dal club bianconero.

La società lavora al futuro e sonda il mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo, in particolare cerca un sostituto della Joya. Secondo quanto riporta Goal il club bianconero ha messo nel mirino il talento del Psg Angel Di Maria.

L’ex stella di United e Real Madrid è in scadenza di contratto con il club parigino e sicuramente il calciatore non resterà sotto la Torre Eiffel. Come riporta Goal il club francese non è intenzionato ad esercitare la clausola per il rinnovo presente nel contratto del Fideo. Negli ultimi giorni sono stati avviati i contatti tra il club bianconero e l’entourage del calciatore.

Juventus, i dettagli dell’eventuale operazione Di Maria

La Juve, dopo l’addio di Dybala, è intenzionata a regalare un altro nome ad effetto alla propria tifoseria, e Di Maria viene giudicato come il profilo perfetto per la squadra di Allegri. Al momento la dirigenza avrebbe proposto un contratto di un anno con un eventuale opzione per il rinnovo di un altro anno e le parti starebbero cercando un accordo.

Con il futuro ormai lontano di Dybala la Juve pensa ad un altro giocatore argentino per ripartire. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi approcci con la Juve che sogna ‘El Fideo’.