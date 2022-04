“Se arrivano offerte…”: Sassuolo, l’annuncio del club infiamma il mercato

Il Sassuolo infiamma il prossimo calciomercato con un annuncio in diretta dopo la sconfitta con la Juve

Il Sassuolo questa sera ha perso in casa contro la Juventus per il gol segnato da Moise Kean a pochi minuti dalla fine. Decisivo il pallone passato tra le gambe di Consigli, autore di una buona partita fino a quel momento come tutta la sua squadra. I neroverdi hanno messo in mostra tutte le proprie qualità, soprattutto a centrocampo in su, dove ci sono calciatori che fanno gola a praticamente tutte le big della Serie A.

Nello specifico, Raspadori e Scamacca sono quelli che hanno più attirato su di loro gli occhi delle big. L’Inter è interessata a entrambi, mentre la Juventus solo al primo, magari proprio per sostituire quel Paulo Dybala che oggi ha segnato il momentaneo 1-1 e che andrà via a zero a giugno. Ma c’è un altro giocatore offensivo che fa la differenza nel Sassuolo: è Domenico Berardi, forse all’ultima chiamata per approdare in una grande squadra.

Carnevali parla di Berardi e la sua eventuale cessione

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato nel corso di Calcio Totale, trasmissione in onda su Rai Sport: “Se ci saranno delle offerte per Berardi, le valuteremo con attenzione. Con noi fa la differenza e la farebbe anche in altri club. Ma prima di cederlo ci penseremo per bene, perché la nostra ambizione è quella di restare competitivi. Sappiamo che ci sono 7-8 squadre davanti a noi, ma uno dei nostri obiettivi è puntare all’Europa”.

Su Berardi è noto l’interesse del Milan e soprattutto del Napoli, che la prossima estate attuerà una rivoluzione della rosa. Prosegue poi Carnevali: “Domenico è il campione del Sassuolo, il giocatore più pronto”. Una sorta di investitura per un nato nel ’94 e che, probabilmente, è arrivato all’ultima chiamata per poter approdare in una big che giochi costantemente in Europa.