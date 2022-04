DIRETTA Sassuolo-Juventus: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questo weekend di Serie A. Al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo e Juventus.

Occasione ghiotta per la Juventus. La squadra di Allegri ha la possibilità di accorciare in maniera molto importante sul Napoli, ieri sconfitto clamorosamente al Castellani dall’Empoli, con una rimonta che sta facendo ancora discutere i tifosi azzurri. E cosi per i bianconeri si presenta l’opportunità di potersi portare a ridosso del terzo posto in classifica, tenendosi dietro la squadra di Spalletti nella speranza di poter chiudere davanti, regalando cosi anche una parziale soddisfazione ai tifosi.

Di fronte un Sassuolo che ha ormai poco da chiedere al campionato. A salvezza ormai ottenuta, la squadra di Dionisi ha da affrontare un finale di stagione consapevole di dover portare a casa il maggior numero di punti possibile. Battere la Juve, ovviamente, rappresenta sempre una grande soddisfazione per una squadra come quella neroverde, anche per dimostrare il proprio valore.

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Guardalinee: Liberti e Prenna.

Quarto uomo: G. Miele.

Var: Aureliano.

Avar: Galetto.