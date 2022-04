“Siamo sicuri?”: Sassuolo-Juve, tifosi infuriati con l’allenatore

La decisione durante Sassuolo-Juve sta facendo discutere i tifosi. E cosi l’allenatore è finito al centro della polemica.

La Juventus si gioca tre punti importanti al Mapei Stadium. La partita contro il Sassuolo rappresenta un match cruciale per i bianconeri, che avrebbero la possibilità di avvicinare il Napoli, ieri sconfitto clamorosamente in rimonta contro l’Empoli al Castellani. La Vecchia Signora non ha giocato un primo tempo brillante, e cosi ha dovuto recuperare il gol di svantaggio firmato da Raspadori. Ci ha pensato Dybala a portare il risultato sul pareggio, dando modo ai ragazzi di Allegri di ripartire nella ripresa con un pari.

Gesto singolare quello di Dybala, che dopo il gol non ha praticamente esultato. L’argentino si è ritrovato anche a discutere con Bonucci subito dopo la rete, dimostrando evidentemente anche insoddisfazione per una prestazione decisamente incolore. Nella ripresa la decisione di Allegri ha spiazzato tutti.

Juve, Allegri spiazza i tifosi: fuori Dybala, resta in campo…

In avvio di ripresa la Juventus ha provato fin da subito a cambiare volto alla partita. Dopo appena dieci minuti, però, è stato Massimiliano Allegri ad imporsi con una decisione che sta facendo discutere sui social: fuori Dybala e Rugani, dentro Vlahovic e Chiellini. Un doppio cambio che ha colpito soprattutto per la decisione di tirare fuori dal campo l’attaccante argentino, lasciando invece Morata che non ha disputato un primo tempo brillante.

“Adesso Allegri toglie Dybala è con questa bella idea abbiamo chiuso. Mette Vlahovic che non tocca palla, almeno con questo allenatore”, ha scritto un utente su Twitter, mostrando un disappunto che pare comune tra i tifosi della Juventus in questi minuti. “Cioè mette Vlahovic, toglie Dybala che era l’unico che poteva servirlo, ora toglie pure Morata e mette Kean. Più Chiellini al 54 per difendere un pareggio. Siamo sicuri che dobbiamo restare ancora Allegri?”, ha scritto ancora un altro tifoso. Insomma, la situazione attorno ad Allegri si fa sempre più calda.