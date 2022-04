“Non è contento”: il gesto spiazza i tifosi, è accaduto durante Sassuolo-Juve

Polemiche dopo il gol segnato durante Sassuolo-Juventus, arriva anche il commento in diretta

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium. Grande prima frazione di gioco da parte della squadra di Alessio Dionisi, protagonista di ottime trame offensive e di una pressione costante sui centrocampisti bianconeri. Non molto buona nemmeno la partita dei difensori della Juve, soprattutto sul momentaneo vantaggio firmato da Giacomo Raspadori. Interessante anche la partita di Scamacca che ha tenuto costantemente impegnati Bonucci e Rugani.

Un primo tempo molto divertente, che ha visto il Sassuolo tirare 12 volte, ma sono solo 4 i tiri che hanno centrato lo specchio della porta. La Juventus ha provato successivamente a contenere la furia neroverde e ha poi raggiunto il pareggio con Paulo Dybala. E’ sempre bene ricordare che l’argentino alla fine della stagione lascerà i bianconeri a parametro zero.

Juventus, il gesto polemico di Dybala dopo il gol

Un gol che ha generato polemiche di diverso tipo, quello di Dybala al Sassuolo. Alla fine del primo tempo, Morata ha rubato palla a Kyriakopoulos forse con una spinta fallosa. La palla è arrivata a Dybala che con un sinistro fantastico ha bucato Consigli, che è ora a un gol da Roberto Baggio nella classifica di gol all-time con la maglia della Juventus. E in più La Joya ha esultato in modo molto particolare. O meglio, non ha per niente esultato. Simone Tiribocchi di DAZN ha affermato che Dybala “non è contento” anche dopo il gol.

Nemmeno un sorriso è scappato dal volto di Dybala, che con rabbia e tensione si è diretto verso il cerchio di centrocampo e si è messo a discutere con Bonucci e Morata. Forse per un atteggiamento fin qui non all’altezza della Juventus, visto che il Sassuolo ha dominato per la maggior parte dei primi 45′. L’argentino è stato poi sostituito al 54′.