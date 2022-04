“Hanno cambiato il regolamento…”: Sassuolo-Juve, esplode la polemica

Il pareggio della Juventus contro il Sassuolo condito dalla polemica. Sui social tantissimi contenti dopo la decisione dell’arbitro.

Non si può mai stare tranquilli quando si tratta di arbitri. La Juventus è impegnata in campo nell’ultimo posticipo di giornata contro il Sassuolo, in un Mapei Stadium che sta spingendo in maniera considerevole la sua squadra. Bene i ragazzi di Dionisi, che hanno messo in serissima difficoltà proprio i bianconeri che sono andati in svantaggio colpiti da un’azione da manuale dei padroni di casa.

Juventus che è sembrata in balia degli avversari per tutto il primo tempo, con addirittura 12 tiri effettuati dal Sassuolo contro i 6 della Vecchia Signora. Poi il pareggio, a firma di un Dybala che tra l’altro è stato anche protagonista di un siparietto particolare. Il giocatore argentino, infatti, non ha esultato dopo il gol, ed è finito a discutere in maniera molto accesa con Bonucci. Una prestazione che ovviamente non avrà soddisfatto la Joya.

Sassuolo-Juve, esplode la polemica dopo il gol di Dybala

Come detto, il pareggio di Dybala ha rimesso in piedi la Juventus, ma non si placano le polemiche proprio in questi minuti. C’è, infatti, un episodio sull’azione del gol che sta facendo discutere i tifosi sui social. Un presunto fallo di Morata su Kyriakopoulos, che è finito a terra, dando modo allo spagnolo di mettere dentro per il gol di Dybala.

Un intervento falloso, secondo buona parte dei tifosi ed anche gli stessi giocatori del Sassuolo che si sono avvicinati all’arbitro per protestare. Il silent check del VAR non ha ravvisato alcun fallo, ed il gol è stato convalidato. “Sicuramente hanno cambiato il regolamento del calcio perché ormai da mesi vedo decisioni arbitrali orrende!!”, ha scritto un utente su Twitter. E sono diversi i commenti di questo tipo che hanno evidenziato il dubbio sul gol della Juventus.