Impresa Rayo Vallecano: Iraola conquista Barcellona e avvicina la salvezza

Straordinaria impresa del Rayo Vallecano che espugna Barcellona due volte in pochi giorni. Clamorosa la vittoria contro la squadra di Xavi.

E’ stata una settimana fantastica per il Rayo Vallecano. Il club allenato dal giovane tecnico Iraola era in piena crisi ma in pochi giorni ha stravolto totalmente la sua stagione. Il piccolo club spagnolo ha espugnato Barcellona due volte in quattro giorni, realizzando un record storico.

Sia contro l’Espanyol che contro il Barcellona di Xavi, il Rayo ha vinto con un secco 1 a 0, riuscendo ad uscire in entrambe le occasioni con la porta imbattuta. Tra i protagonisti del match c’è stato sicuramente il portiere macedone Dimitrievski, ‘purtroppo vecchia conoscenza del calcio italiano’. L’estremo difensore è stato tra i protagonisti nella vittoria della Macedonia, nella semifinale Playoff per le qualificazioni Mondiali contro l’Italia di Roberto Mancini.

Nel 2022 il Vallecano veniva da una striscia negativa di 13 partite senza vittorie. Le due gare di Barcellona hanno cambiato le sorti del club di Iraola, oramai ad un passo dalla salvezza e conseguente permanenza nella Liga spagnola.

Rayo Vallecano, il portiere tra i trascinatori a Barcellona

Dimitrievski è stato tra i protagonisti delle due vittorie, autentico trascinatore del club iberico. Se la vittoria contro l’Espanyol non ha sorpreso più di tanto, tutti sono rimasti abbagliati dal clamoroso successo nel weekend del Rayo contro il Barca di Xavi. Il club catalano era chiamato al riscatto dopo qualche prestazione deludente, ma il Rayo Vallecano è riuscito a fermarli.

Il Vallecano non vinceva contro il Barca al Camp Nou dalla stagione 1999/2000 ed ha ottenuto un successo storico. La salvezza è ormai solo questione di aritmetica con Iraola che in quattro giorni ha trasformato la stagione con un’impresa straordinaria.