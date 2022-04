Rayo, Dimitrievski è il grande ex: il carnefice dell’Italia torna a Granada

Match importante in Liga tra Granada e Rayo Vallecano. Tra i protagonisti di giornata ci sarà l’ex di turno, il portiere Dimitrievski.

L’estremo difensore del Rayo Vallecano Stole Dimitrievski sta percorrendo giorni importanti per la sua carriera. Il ventottenne calciatore è stato tra i protagonisti della storica vittoria al Barbera contro l’Italia nei Playoff mondiali e questa giornata affronterà un altro importante evento. Il club di Madrid affronterà il Granada in un match molto delicato per la lotta salvezza.

Dimitrievski affronta la squadra che lo ha lanciato e dove ha esordito nella Liga. Per lui e per il suo club sono giorni importanti ed il calciatore vuole aiutare la squadra a raggiungere la salvezza il prima possibile.

Mancano sempre meno gare al termine del campionato e con una vittoria il Rayo allontanerebbe, forse definitivamente, la zona retrocessione. Il club madrileno affronta un Granada in netta crescita e desideroso di salvare il club.

Granada-Rayo Vallecano, un match diverso dagli altri per Dimitrievski

All’andata il club della capitale conquistò una netta vittoria per 4 a 0 ed il portiere macedone conquistò il clean Sheet. Non è stato l’unico per quello che rappresenta uno dei punti di riferimento del Rayo Vallecano, tra i protagonisti di questa (sinora ottima) stagione. Per sei volte in questa stagione l’estremo difensore è uscito imbattuto e la sfida contro il Granada è fondamentale in quest’ottica. Il Rayo ha bisogno di punti e soprattutto ha bisogno di uscire imbattuto da Granada.

Con la maglia del Granada il calciatore ha giocato molto nella ‘seconda squadra’ ed è cresciuto nelle giovanili del club. Proprio il Granada è stato il club che gli ha permesso di debuttare in prima squadra (nel 2014-2015) e lanciarsi cosi definitivamente nel mondo del calcio. Non sarà un match semplice ed il giocatore è chiamato ad aiutare il Rayo, per compiere l’ennesima grande impresa.