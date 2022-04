Barcellona, pronto il super colpo in attacco: l’annuncio spiazza i tifosi

Al termine di una stagione deludente il presidente del Barcellona Laporta guarda al futuro e si fa sfuggire un indizio su un possibile colpo.

La stagione 2021/2022 che si avvia alla conclusione, la prima dopo ben 21 anni vissuta senza la stella di Lionel Messi, è stata senza alcun dubbio disastrosa per il Barcellona. Costretti dai noti problemi economici a lasciare andare la Pulce in direzione PSG, i catalani hanno provato a credere nel progetto legato a Ronald Koeman solo per vederlo naufragare dopo poche settimane e troppe sconfitte.

La situazione è sembrata migliorare prima con l’arrivo in panchina dell’ex idolo del Camp Nou Xavi e poi con alcuni colpi notevoli in entrata operati nel mercato di gennaio. Nomi di spessore come Dani Alves, Ferran Torres, Aubameyang. Ma escluso uno scintillante 4-0 rifilato al Real Madrid nel Clasico di Spagna, il Barcellona ha continuato a non decollare e oggi si prepara a concludere una stagione anonima, dove al momento anche la qualificazione alla prossima Champions League è tutt’altro che in cassaforte.

Posto che la società ha piena fiducia in Xavi, la situazione non potrà certo migliorare senza sforzi importanti sul mercato. Una necessità di cui è consapevole anche il presidente Joan Laporta, che pur avendo annunciato che il club non investirà somme importanti – affermazione che ha fatto sfumare il sogno Haaland – certo cercherà di accontentare i tifosi che chiedono rinforzi soprattutto nel reparto avanzato.

E proprio parlando di questo obiettivo, il numero uno blaugrana si è lasciato sfuggire un indizio che potrebbe confermare le voci che vogliono il club sulle tracce di Robert Lewandowski.

Barcellona su Lewandowski? Laporta sembra confermare

In un video diventato presto virale sui social, infatti, Laporta ha risposto ad alcuni tifosi che lo avevano fermato chiedendogli chi sarebbe arrivato in estate. Al nome di Lewandowski il presidente del Barcellona ha sorriso e quindi affermato “si, lui ha più possibilità di arrivare”. Scatenando ovviamente le voci su quello che sarebbe un vero e proprio colpo di mercato.

Nei giorni scorsi è infatti circolata con una certa insistenza la voce, riportata dal quotidiano spagnolo Sport, del possibile arrivo in blaugrana del 33enne bomber polacco, al momento sotto contratto con il Bayern Monaco fino a giugno 2023. Ma che in caso di mancato accordo sul rinnovo avrebbe chiesto di andarsene.

Il Barcellona sarebbe secondo alcuni addetti ai lavori la scelta preferita di Lewandowski. Che oltretutto potrebbe arrivare, considerando età e situazione contrattuale, a costi abbastanza contenuti. In Germania però si dicono convinti che il Bayern Monaco non concederà mai il via libera al suo centravanti.

I catalani potrebbero quindi dover guardare altrove per rinforzare l’attacco. Magari in Serie A, dove nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno in blaugrana di Alexis Sanchez. Ma questa, ovviamente, è tutta un’altra storia.