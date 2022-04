Juve, Allegri spiazza tutti: è ufficiale, decisione a sorpresa

Sarà una Juventus in piena emergenza quella che affronterà questa sera, al Mapei Stadium, il Sassuolo allenato da Dionisi.

Match delicato, tra circa un’ora, per la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Sassuolo ‘ammazzagrandi’ ed ha un’importante opportunità per chiudere in maniera definitiva il discorso Champions League. I bianconeri potrebbero approfittare delle sconfitte delle romane e della Fiorentina e potrebbero anche avvicinare il Napoli al terzo posto.

Il tecnico bianconero deve però fare i conti con l’emergenza infortuni che ha colpito la Juve nelle ultime ore. Nella giornata di ieri è arrivato lo stop di Juan Cuadrado e nelle ultime ore sono diversi i calciatori non al meglio. Il brasiliano Danilo verrà utilizzato probabilmente nonostante un problema al piede, ma è arrivato l’ennesimo stop degli ultimi minuti.

Allegri dovrà fare a meno del centrale olandese Matthijs De Ligt, alle prese con un problema muscolare. Il giocatore non partirà dal primo minuto ed il tecnico lo manderà solo in panchina. Uno stop dell’ultim’ora che cambia i piani del tecnico e lo costringe cosi a riformulare la formazione prima del match.

Juventus, è l’ora della ‘vecchia guardia’

Con il forfait di De Ligt il tecnico toscano dovrà affidarsi alla coppia di esperienza composta da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I due centrali, protagonisti della vittoria dell’Europeo con l’Italia la scorsa stagione, torneranno quindi nuovamente a formare la coppia centrale bianconera.

Impegno abbastanza complicato per i due che dovranno tenere a bada i giovani talenti ‘terribili’ della squadra di Dionisi ed in particolare il bomber neroverde Gianluca Scamacca. Ecco la formazione ufficiale bianconera:

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Danilo, Zakaria, Rabiot; Morata, Dybala.