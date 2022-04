Sassuolo-Juventus, Allegri gelato: arriva la notizia che complica tutto

Delicata trasferta per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è alle prese ancora una volta con problemi in infermeria.

Questa sera si terrà al Mapei Stadium il posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A tra Sassuolo e Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri ha la possibilità di allungare in maniera probabilmente decisiva su Lazio, Roma e Fiorentina, tutte sconfitte nell’ultimo weekend.

Come spesso è capitato in questa stagione la formazione bianconera è in emergenza ed Allegri deve fare i conti con diverse decisive assenze. Oltre ai soliti noti come Chiesa e Locatelli nella giornata di ieri si è aggiunto Cuadrado, costretto al forfait dopo un affaticamento muscolare.

Oltre a Cuadrado anche il brasiliano Danilo era in dubbio per la sfida di Reggio Emilia, ma per Allegri le scelte sono abbastanza forzate. Come riporta il giornalista Marcello Chirico Danilo ha un problema al piede che gli crea fastidio quando calcia, ma verrà utilizzato questa sera a causa dell’emergenza bianconera.

Juventus, Allegri alle prese con costanti problemi fisici

In quest’annata la formazione torinese ha avuto diversi problemi fisici, situazione che ha complicato e non poco la situazione della Juventus. Allegri anche questa sera sarà costretto a ridisegnare la squadra in virtù delle assenze.

Dopo lo stop casalingo contro il Bologna, la Juve ha bisogno di risalire la china ed una vittoria porterebbe i bianconeri ad un solo punto dal terzo posto del Napoli. Dopo un avvio di stagione tutt’altro che semplice Allegri ha ottenuto una serie di risultati utili. La qualificazione sempre più probabile in Champions League e l’eventuale vittoria in Coppa Italia (attualmente la Juve è in finale) tranquillizzerebbe gli animi dei tifosi e consentirebbe ad Allegri di preparare al meglio la prossima stagione.