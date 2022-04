Inter, Inzaghi in ansia: il top club può portare via uno degli uomini migliori

L’Inter rischia di dire addio ad uno dei suoi uomini migliori: Inzaghi in ansia, il top club europeo sta preparando l’assalto per l’estate.

L’Inter di Simone Inzaghi prepara il rush finale di campionato con particolare attenzione. Il secondo scudetto consecutivo è alla portata e per questo motivo è vietato sbagliare. La lotta a distanza con il Milan di Stefano Pioli prosegue inesorabile anche a poche giornate dalla fine del campionato di Serie A.

Il club nerazzurro, anche quest’anno, ha dimostrato di essere tra le più in forma del torneo. Nonostante qualche passo falso, il primo anno di Inzaghi sulla panchina milanese è decisamente positivo visti i risultati ottenuti fino a questo punto della stagione. I nuovi acquisti targati Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno portato i frutti sperati: servirà ora continuità nelle prestazioni per agguantare il successo finale.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco piomba su Dumfries

L’addio di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi aveva fatto disperare i tifosi, ma l’arrivo di Denzel Dumfries dal PSV ha mischiato le carte in tavola e regalato una gioia quasi inaspettata. Il laterale nerazzurro, arrivato in estate per circa 15 milioni di euro, si è preso la fascia con personalità ed ha messo in mostra tutte le proprie caratteristiche, senza far rimpiangere la cessione del marocchino al Paris Saint-Germain.

L’olandese, proprio grazie alle sue prestazioni, si è guadagnato l’attenzione dei top club europei che hanno acceso i riflettori su di lui. Non a caso, infatti, a pochi mesi dall’apertura del calciomercato estivo, si accendono anche i rumors sul suo futuro. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, sul cartellino di Dumfries si è affacciato il Bayern Monaco. Il club tedesco potrebbe presentare un’offerta irrinunciabile che potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra. Inzaghi è in ansia: uno dei suoi uomini migliori potrebbe dire addio alla Serie A già in estate. A far sperare l’Inter è la valutazione del ragazzo, il cui cartellino si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Un valore praticamente triplicato che varrebbe, a bilancio, un’ottima plusvalenza.