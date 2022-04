Serie A, la Flop 11 della giornata 34: tonfo Napoli, delude la Lazio

Brutta sconfitta del Napoli nella trentaquattresima giornata di Serie A. Bene Salernitana e Genoa, a picco invece il Cagliari.

La trentaquattresima giornata di Serie A ha visto importanti risultati e clamorose novità in vista del finale di stagione. Con la sorprendente sconfitta di Empoli, il Napoli esce definitivamente dalla lotta scudetto ed entra probabilmente in crisi. Le vittorie di Salernitana e Genoa accendono la lotta salvezza con sempre più club invischiati.

I tre gol in otto minuti subiti ad Empoli fanno molto rumore ed i principali protagonisti sono i calciatori partenopei. Alla fiera dell’errore partecipano Alex Meret il cui errore sul secondo gol è un autentico disastro. Male anche il francese Malcuit che entra nella ripresa e riesce a fare peggio del giovane Zanoli, anch’egli in giornata negativa. Il francese commette gravi errori ed è tra i peggiori in campo, chiude con la marcatura

La Fiorentina perde un importante occasione in chiave europea e uno dei colpevoli nella sconfitta di Salerno è il difensore brasiliano Igor. Il calciatore era reduce da una serie di prove positive, ma nel weekend ha colpe su entrambi i gol. Lo affiancano in difesa Erlic e soprattutto Acerbi: il centrale biancoceleste commette un autentico svarione difensivo sul gol di Tonali, finendo cosi nel mirino della critica per il ko della Lazio. Sulla fascia molto male il giovane Zalewski. Il polacco, autore di un’ottima prova a Napoli, perde sul primo gol Dumfries e commette tanti errori non reggendo in confronto con il più esperto talento olandese.

Serie A, tanto Napoli anche nel reparto offensivo

A centrocampo male sia Fabian che Zielinski, ma è il polacco ad impressionare per la sua incredibile involuzione: al novantesimo, sotto di un gol, Piotr avrebbe la chance di pareggiare dal limite, ma nonostante l’opportunità preferisce passare la palla indietro e servire Mario Rui. Ennesima prova sottotono. Con lui continua a deludere anche Oliveira che perde totalmente il duello a centrocampo con Brozovic e Barella.

Sulla trequarti entra in questa speciale Flop 11 anche il ‘veneziano’ Aramu. Il giocatore sembra lontano parente del giocatore ammirato nel girone di andata e con lui anche il Venezia sprofonda. Lo affianca il biancoceleste Luis Alberto. Il rapporto con Sarri stenta ancora a decollare e ne risentono le prestazioni dello spagnolo, mai decisivo ed anche nel big match contro il Milan ininfluente.

Sono diversi gli attaccanti che questa giornata hanno deluso le aspettative, basta pensare all’inglese Abraham, neutralizzato totalmente da Skriniar e De Vrij. Periodo no però soprattutto per il nigeriano Victor Osimhen: l’attaccante è poco pericoloso nella trasferta di Empoli ed è costantemente nervoso, soprattutto al termine del match e dopo la bruciante sconfitta. Ecco la Flop 11 di questo turno di Serie A:

FLOP 11 (3-4-2-1): Meret; Igor, Erlic, Acerbi; Malcuit, Zielinski, Olivera, Zalewski; Luis Alberto, Aramu; Osimhen.