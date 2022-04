“25 milioni e si chiude”: Inter, già programmata la cessione del bomber

L’attaccante è già pronto a dire addio all’Inter, ancora prima di fare il suo ritorno a Milano. Marotta ha già delineato i termini della cessione.

La corsa Scudetto vede Inter e Milan pronte a darsi battaglia fino alla fine. La squadra di Simone Inzaghi ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere, anche se tutto dipenderà da quello che sarà l’approccio a questo rush finale di campionato. I nerazzurri, tra l’altro, hanno anche la partita da recuperare contro il Bologna, altro tassello fondamentale per scrivere i prossimi mesi ed, eventualmente, mettere le mani sul titolo.

Fino ad un paio di settimane fa anche il Napoli era in corsa, e si contendeva il primo posto proprio con le due squadre milanesi. Le ultime prestazioni, però, hanno fatto scivolare gli azzurri ad una distanza troppo larga da colmare nelle ultime quattro partite. La sconfitta del Castellani contro l’Empoli, in particolare, pare proprio una sentenza che estromette in maniera definitiva i ragazzi di Spalletti.

Inter, Pinamonti incanta ma ha già la valigia pronta

Protagonista indiscusso della vittoria dell’Empoli contro il Napoli è stato Andrea Pinamonti, che ha firmato una doppietta rivelatasi fatale per i partenopei. Un giocatore che nell’arco della stagione ha fatto vedere delle buone cose e che gode della piena fiducia di Andreazzoli. L’Inter ha monitorato attentamente la situazione, essendo proprietaria del cartellino, ma il futuro sembra ormai segnato.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, quello di Pinamonti sarà un futuro che non dovrebbe proseguire a Milano. Ci sono già stati dei movimenti attorno all’attaccante – si legge – ed in particolare l’Eintracht Francoforte avrebbe chiesto informazioni sul giocatore. L’Inter lo valuta non meno di 20-25 milioni di euro, cifra per la quale il club sarebbe disposto a farlo partire.