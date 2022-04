“Via Lautaro, arriva un big”: l’Inter prepara un ribaltone sul mercato

Notizie clamorose sul mercato dell’Inter. Marotta sta pensando ad un ribaltone: via Lautaro Martinez dentro un altro big in attacco.

Il prossimo mercato dell’Inter, per ammissione dello stesso presidente nerazzurro Steven Zhang, sarà gioco forza al risparmio. I nerazzurri devono affrontare un bilancio in rosso e quindi, accanto alla riduzione dei costi degli ingaggi ci dovranno essere anche alcune cessioni eccellenti.

Marotta è quindi chiamato ad un lavoro non certamente semplice. Da un lato deve far quadrare i conti, dall’altro deve comunque mantenere la squadra competitiva in Italia e in Europa. Scudetto e Coppa Italia potrebbero portare qualcosa nelle casse dell’Inter, ma il prossimo mercato gioco forza non potrà prescindere da qualche sacrificio.

Oltre agli esuberi, l’Inter dovrà quindi pensare a qualche sacrificio eccellente, similmente da come accaduto quest’anno con Lukaku e Hakimi. Secondo Tuttosport l’Inter deve rientrare di circa 70 milioni dal mercato e l’indiziato numero uno a partire, se non altro per il grande mercato che ha, è Lautaro Martinez. L’argentino infatti interessa a diversi club, Atletico Madrid e Tottenham su tutti, e l’Inter ha intenzione di privarsene solo per una cifra congrua al valore del calciatore.

Inter, via Lautaro? Marotta pensa al grande colpo

Un eventuale addio di Lautaro Martinez darebbe all’Inter la possibilità di incamerare cash per il cartellino e di risparmiare sull’ingaggio. Spazio a bilancio che Marotta però avrebbe comunque intenzione di reinvestire per cercare di prendere un attaccante altrettanto top.

Il sogno di Marotta, non è certo un mistero, si chiama Paulo Dybala. La scadenza di contratto rende La Joya un pezzo pregiatissimo del prossimo mercato. Marotta potrebbe però far valere il suo passato alla Juventus per far leva sul calciatore. E con i soldi incamerati da Lautaro anche l’ingaggio da dare a Dybala non sarebbe certo un problema insormontabile.