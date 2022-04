“Venerdì la firma”: Milan, salti di gioia per i tifosi. L’affare è concluso

Per la società del Milan si avvicenda la rivoluzione, che potrebbe segnare un’altra importantissima tappa nella storia del club.

I tempi sono stati rispettati, almeno a quanto pare. All’incirca da quando si è diffusa la notizia della trattativa del fondo Elliott con Investcorp per la cessione del Milan, si era detto che sarebbero servite due settimane per mettere nero su bianco. A quanto pare, la data per l’ufficialità è proprio dietro l’angolo. La firma, secondo le informazioni di ‘Reuters’ riferite anche da ‘Milannews.it’, avverrà entro il termine di questa settimana.

Il summit decisivo avrà luogo a Londra nella giornata di venerdì. È avvenuta infatti la due diligence per controllare lo stato dei conti della società e l’esito è stato positivo. Manca soltanto l’atto del closing che segnerà il definitivo passaggio di proprietà e quindi anche di denaro da un grippo all’altro. Più precisamente ciò avrebbe luogo tra fine maggio e inizio giugno.

Per l’evento c’è grandissima attesa, poiché comporterà delle grosse novità anche sul fronte del calciomercato, che rappresenterà il primo atto pubblico del nuovo fondo e aiuterà anche a capire fin da subito la strada che si vorrà percorrere a livello progettuale.

Milan, entro la settimana comincerà l’era Investcorp: le ultime

Sarà il terzo cambio di proprietà in cinque anni per i rossoneri, ma queste cifre sono davvero supersoniche. La firme sul contratto preliminare di compravendita dovrebbero avvenire venerdì 29 aprile, anche perché il 30 aprile scadrebbe il periodo di esclusività nella trattativa tra Elliott e Investcorp. Tuttavia, non sarebbe comunque una dead line definitiva, ma piuttosto una data di scadenza per non perdersi in indugi vari.

L’affare è al sicuro e secondo ‘Reuters’ si chiuderà sulla base di 1,18 miliardi di euro ovvero 1,26 miliardi di dollari, quindi decisamente superiore anche alle cifre circolate negli ultimi giorni. Il futuro è già arrivato.