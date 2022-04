PSG, tifosi delusi: a fine anno sarà addio, le top di Serie A ora sperano

Era arrivato con grande clamore dalla Serie A, ma la sua avventura al PSG potrebbe altrettanto clamorosamente concludersi fine stagione.

Tempo di grandi cambiamenti al PSG, la vittoria del titolo in Ligue 1 non ha certamente diminuito la delusione per l’ennesimo fallimento in Champions League, con diversi elementi che potrebbero presto fare le valigie e migrare verso altri lidi. Un clima di addio che coinvolgerebbe anche un’ex campione della nostra Serie A.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Le Parisen, Mauro Icardi potrebbe lasciare il PSG già questa estate, in anticipo di due anni rispetto alla naturale scadenza di contratto. Con il clima di cambio progetto che c’è in questo momento a Parigi, che comprenderebbe anche l’allenatore, l’ex Inter è uno dei principali indiziati a partire.

Il quotidiano francese prende ad esempio l’uscita per infortunio contro l’Angers e parla apertamente di ultimo match per l’attaccante argentino con la maglia dei parigini. Per Icardi questa stagione è stata decisamente negativa, con sole 5 marcature fino a questo momento.

Icardi-PSG, una caduta libera per l’ex attaccante dell’Inter

Mauro Icardi, arrivato con grande clamore alla corte del PSG tre stagioni fa, dopo una prima annata tutto sommato positiva, ha vissuto una sorta di caduta libera. La prima stagione l’argentino l’ha infatti conclusa con numeri di tutto rispetto: 20 gol segnati in 34 partite, di cui 13 solo in Ligue 1.

Il secondo anno invece è stato più avaro di soddisfazioni personale. ‘Solo’ 13 le marcature complessive, poche per un calciatore che all’epoca dell’Inter per 5 stagioni consecutive era riuscito a siglare più di 15 gol a stagione. Quest’anno, complice anche l’arrivi di diversi giocatori sul mercato, spazi ancora più stretti e, di conseguenza, ancora meno possibilità di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

Con l’addio al PSG, su Icardi potrebbero muoversi anche club italiani. In passato l’attaccante argentino è stato accostato ad alcune squadre di Serie A, ed il suo ritorno non è da escludere.