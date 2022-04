Inter, non solo Dybala: Marotta prepara un altro sgarbo alla Juventus

Marotta e l’Inter seguono con attenzione l’evolversi del futuro di alcuni calciatori della Juventus. La dirigenza pronto ad un altro colpo da Torino.

L’Inter di Steven Zhang continua inesorabile la marcia verso il secondo scudetto di fila. La lotta con i cugini del Milan di Stefano Pioli è più aperta che mai e, probabilmente, si protrarrà fino alla fine del campionato di Serie A. In palio c’è la gloria per Simone Inzaghi ed il tecnico rossonero: il primo è deciso a bissare il successo che fu opera di Antonio Conte lo scorso anno; il secondo, invece, ha il desiderio di regalare ai propri tifosi una gioia che manca da diversi anni.

In ogni caso, il campionato che oramai è agli sgoccioli, può riservare ancora delle sorprese inaspettate. Anche sul fronte del calciomercato estivo, sempre più vicino, i top club di Serie A tra cui l’Inter sono pronti a regalare colpi pirotecnici ai tifosi.

Calciomercato Inter, Marotta segue Bernardeschi

Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono al lavoro per regalare ad Inzaghi ed ai tifosi nuovi innesti da inserire subito in rosa in vista della prossima stagione. La lista dei desideri è piuttosto lunga, ma oltre ai tanti rumors sul calciomercato in uscita, anche in entrata potrebbero esserci delle novità.

Oltre a Paulo Dybala, concretamente corteggiato visto che lascerà, con ogni probabilità Torino a parametro zero, Beppe Marotta segue anche un altro calciatore della Juventus. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, anche Federico Bernardeschi è seguito dal club nerazzurro. Il suo contratto è in scadenza a giugno e presto Marotta potrebbe incontrare Federico Pastorello, agente del calciatore, per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione. Il calciatore, però, spera di restare in bianconero ed attende un’offerta dal club di Agnelli. Qualora l’offerta non dovesse arrivare, a quel punto Bernardeschi potrebbe prendere in considerazione l’idea di trasferirsi a Milano.