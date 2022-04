Di Francesco come Zidane ed Ibra: nuova avventura nel mondo del Padel

Di Francesco, insieme ad altri tre soci, ha inaugurato il suo ‘Blanco Padel Club’ a Francavilla Al Mare, a sud di Pescara.

Se il calcio resta lo sport numero 1 in Italia, in questi ultimi anni hanno preso il largo sport come il tennis e il padel. Se il primo è stato aiutato tantissimo dai successi ottenuti dai vari Berrettini e Sinner, il secondo è in netta espansione (anche perché viene considerato uno sport più divertente da giocare in doppio).

Il padel è diventato tra gli sport preferiti non solo tra le ‘persone comuni’, ma anche tra gli ex calciatori. Tra gli amanti di questo sport bisogna annoverare sicuramente: Francesco Totti, Christian Vieri, Daniele Adani e Vincent Candela. Anche Eusebio Di Francesco fa parte di questa schiera di appassionati del padel.

L’ex allenatore di Roma e Verona, infatti, ha inaugurato il suo ‘Blanco Padel Club’. Di Francesco,con questo ambizioso progetto imprenditoriale, ha voluto mettere a disposizione degli amanti del padel un’esperienza unica dove c’è la commistione tra sport, intrattenimento e benessere. All’evento bisogna segnalare la presenza di tantissimi amici, tra cui quella di Vincent Candela.

Di Franscesco ha presentato il ‘Blanco Padel Club’ a Francavilla al Mare

Il ‘Blanco Padel Club’, il quale si estende in uno spazio di 60mila metri quadrati all’interno del Best Western ‘Villa Maria Hotel’, si trova a Francavilla al Mare, a sud di Pescara. Il complesso è contraddistinto da tre campi da padel indoor, quattro all’aperto ( di cui uno per il singolo), piscina, diverse zone dedicate al relax, spa ed anche un ristorante all’interno del resort capace di ospitare fino a 100 persone.

Di Francesco, grande amante del padel, ha dato il via a questo progetto con altri tre soci: Pierluigi Iervese, Franco Gianmartino e il suo figlio Mattia; quattro professionisti uniti dalla passione per lo Sport e per il lifestyle. L’allenatore italiano si unisce così alla lista di calciatori ed ex giocatori che non solo praticano il padel ma che gestiscono anche un centro sportivo come nel caso di Zidane, Ibrahimovic e Nacho Monreal.