Come vincere a Padel: i trucchi più interessanti per giocare in coppia

Negli ultimi tempi sempre più persone si sono affacciate al mondo del padel. Vediamo come è più semplice muoversi con il proprio partner.

Il padel è uno sport in netta espansione e negli ultimi mesi sono sempre di più le persone ad aver accantonato uno sport ‘simile’ come il tennis per dedicarsi a questa nuova tipologia. Con l’avvento delle stagioni primaverili ed estive, il padel è sempre più praticato e rispetto al tennis questo sport viene molto più considerato come uno sport da giocare in doppio rispetto al singolare. Il padel è spesso giocato a quattro persone, c’è chi lo pratica con gli amici e chi invece lo pratica in maniera agonista.

Per una coppia in questo sport è fondamentale avere un grande rapporto, un affiatamento fuori dal comune per certi versi sia dentro che fuori dal campo. Ovviamente per migliorare il proprio team di doppio occorre giocare diverse partite insieme e migliorare l’aspetto tecnico e mentale dei due partner.

Oltre a queste cose ‘generiche’ è fondamentale stabilire una cosa nel padel e nello specifico nella coppia. Durante un match di doppio, un team può decidere le posizioni da tenere in campo, un aspetto fondamentale per questo sport. Da un lato ci sono coppie che preferiscono giocare entrambe da fondo campo e dall’altro ci sono coppie che invece si ‘dividono’ il lavoro.

Padel, qual’è il miglior modo per giocare in coppia?

Abbiamo già specificato come nel padel sia fondamentale il servizio e come quest’ultimo incida su tutta lo scambio. Partendo con un buon servizio puoi indirizzare tutta l’azione e dopo qualche scambio il tuo partner può chiudere il punto a rete. Il miglior modo per giocare a padel (almeno quello consigliato) è dividersi con uno a fondo campo che serve e prova a recuperare nello scambio e l’altro che invece cerca di chiudere il punto a rete.

Rispetto al tennis, il padel non prevede una chiusura rapida del punto e occorre un attenzione costante per tutta la durata dello scambio. Entrambi i partner hanno la stessa importanza ed è fondamentale saper muoversi e colpire attaccati alla rete. Il padel a 4 persone è molto più divertente e negli ultimi mesi milioni di persone si sono appassionate a questa disciplina, oramai in costante e veloce ascesa.