Milan, c’è la decisione a sorpresa sul futuro di Ibrahimovic

Il futuro di Ibrahimovic resta avvolto da un grosso punto interrogativo. Occhio a dar tutto per scontato. Il Milan sarebbe pronto a valutare una clamorosa mossa a sorpresa a fine stagione

Quale sarà la decisione del Milan per quel che riguarda il rinnovo di Ibrahinmovic? Il club rossonero potrebbe decidere di dire addio all’attaccante svedese non presentando al giocatore un’offerta di rinnovo. La nuova proprietà, di fatto, sarebbe pronta a valutare nuovi investimenti per puntare costantemente sui giovani.

La situazione Ibrahimovic verrà risolta definitivamente a fine stagione: non è escluso che il Milan e il diretto interessato possano accordarsi per un altro anno a cifre dimezzate e senza alcuna pretesa di titolarità.

Ad oggi, però, la sensazione è che la storia d’amore tra Ibrahimovic e il Milan viaggi a vele spiegate verso la fine. A confermare il possibile addio, inoltre, ci sarebbero anche le ultime indiscrezioni sull’accelerata del Milan su Origi, pronto a dire addio al Liverpool a costo zero.

Futuro Ibrahimovic, il Milan frena: si apre all’addio

Il Milan valuterà il da farsi già nel corso delle prossime settimane. Ibrahimovic, come già detto, non rappresenterà un punto di forza della prossima stagione. Le due parti si aggiorneranno dopo l‘ultima giornata di campionato. Lo stesso Ibrahimovic, dal canto suo, potrebbe valutare l’addio al calcio dopo i continui acciacchi fisici della stagione ancora in corso.

Un addio ormai imminente o che, nella migliore delle ipotesi, sarà rimandato di un solo anno. Il Milan è già pronto a voltare pagine con l’arrivo di Origi. L’attaccante belga firmerà un contratto da 4 anni e completerà il reparto offensivo rossonero della prossima stagione.