Milan, non solo Kessie: il nuovo sgarbo che spiazza i tifosi

Kessie al termine della stagione finirà al Barcellona che, in queste ore, ha messo nel mirino un altro calciatore del Milan in uscita.

A prescindere dall’esito del campionato, il Milan nella sessione estiva del mercato andrà incontro ad un profondo restyling. Sono infatti numerosi i giocatori che, al termine della stagione, saluteranno la compagnia per trasferirsi altrove. È il caso, ad esempio, di Franck Kessie: il passaggio dell’ivoriano al Barcellona è stato definito e si attendono soltanto gli annunci ufficiali. In maglia blaugrana il centrocampista, a sorpresa, potrebbe ritrovare un suo attuale compagno.

Si tratta di Alessio Romagnoli, il cui contratto è in scadenza a giugno. Gli incontri andati in scena fin qui tra il suo agente Mino Raiola e Paolo Maldini non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo, con il calciatore che ha iniziato a guardarsi intorno. Il suo passaggio alla Lazio sembrava cosa fatta, ma in seguito la trattativa è finita su un binario morto.

Le parti, al momento, risultano distanti: il presidente Claudio Lotito, infatti, ha messo sul piatto un ingaggio da 2.5 milioni più bonus: troppo poco per il difensore, che ne chiede almeno 3.5. L’operazione, come detto, è in stallo ed ora toccherà ai biancocelesti fare il prossimo passo per cercare di avvicinarsi alle richieste economiche di Romagnoli. Una situazione di cui potrebbe approfittare proprio il Barcellona.

Milan, Romagnoli nel mirino del Barcellona

I blaugrana sono alla ricerca di nuovi elementi di qualità da regalare a Xavi e rendere così maggiormente competitiva la formazione. Romagnoli, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘As’, è un profilo che piace molto: ecco perché il direttore tecnico Mateu Alemany, a breve, provvederà ad intensificare i contatti con il suo entourage al fine di chiudere la pratica il prima possibile.

Il Milan, dal canto suo, si sta preparando a voltare pagina: nel mirino c’è Sven Botman per il quale il Lille continua a chiedere almeno 30 milioni. Una cifra alla portata, con Maldini che in occasione dell’imminente meeting proverà a chiedere comunque uno sconto. Work in progress quindi: il club e Romagnoli sono vicini al divorzio.