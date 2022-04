“Fermate questa farsa”, Inter nel caos: Scudetto, l’annuncio gela i tifosi

L’Inter insegue lo Scudetto ma sui social è polemica dopo le dichiarazioni di un calciatore di proprietà dei nerazzurri.

Fino a poco più di due settimane fa la corsa per aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia 2021/2022 riguardava tre club: Milan, Inter e Napoli. Adesso, dopo le ultime tre giornate, si può affermare senza timore di smentita che i campani sono “usciti dal giro”, un punto conquistato nelle ultime tre gare e 7 dalla capolista a 4 turni dalla conclusione.

Più che la sconfitta casalinga con la Fiorentina, vera e propria mina vagante del torneo, e il pareggio con la sempre ostica Roma, a condannare definitivamente il Napoli è stata l’ultima sconfitta con l’Empoli. Una rimonta clamorosa, arrivata nel finale e firmata dalla doppietta di Andrea Pinamonti.

L’attaccante classe 1999, 23 anni tra meno di un mese, rischiava di diventare uno dei tanti talenti dispersi dalla Primavera dell’Inter. Dopo i prestiti a Frosinone e Genoa e la stagione scorsa vissuta all’ombra di Lukaku il nuovo prestito all’Empoli ha cambiato la sua carriera. 12 gol fino a oggi, l’interesse di molti club riacceso, riflettori naturalmente puntati addosso.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pinamonti ha detto di essere felice per una doppietta che potrebbe aver spianato la strada per il titolo all’Inter. Il club nerazzurro del resto detiene ancora il suo cartellino, e dopo la vittoria sul Napoli lo ha contattato per complimentarsi con lui: “Mi hanno scritto Zhang e Ausilio, a entrambi ho risposto che spero che questi gol contribuiscano per la vittoria di un nuovo Scudetto”.

Pinamonti “chiama” l’Inter, polemiche sui social

Affermazioni comprensibili – l’Inter potrebbe cederlo al miglior offerente in estate, ma valuta la situazione di Lautaro e dunque anche la sua – ma che hanno generato non poche polemiche sui social network, in particolare su Twitter.

Alcuni tifosi non hanno infatti trovato particolarmente felici le dichiarazioni del giovane attaccante dell’Empoli. Definendole nel migliore dei casi fuori luogo e riaccendendo una vecchia discussione mai risolta sull’opportunità dei prestiti in Serie A e su come questi possano condizionare o meno il torneo.

Riferendosi alla doppietta e alle successive dichiarazioni di Pinamonti, un tifoso ha scritto “Fermate sta farsa”, mentre un altro ha ricordato un episodio che ha fatto molto discutere nell’ultimo turno: “Il problema è Acerbi che ride dopo un gol subito o un messaggio tipo questo? No ma chiedo”. Molti altri i messaggi simili, senza considerare like e retweet.

In molti hanno sottolineato inoltre che il prossimo 6 maggio Inter e Empoli si scontreranno in una gara valida per la 36esima giornata. E che potrebbe essere decisiva per lo Scudetto nerazzurro. In caso di prestazione opaca l’attaccante finirebbe sicuramente nel mirino della critica social, che non esiterebbe a ricordare le dichiarazioni d’amore per il club che detiene ancora il suo cartellino. Arrivate, tra l’altro, pochi giorni prima.

Parole forse ingenue quelle di Pinamonti, dichiarazioni che hanno scatenato la rabbia social nei suoi confronti. Vedremo che effetto avranno sul suo finale di campionato, in attesa di un’estate che molto probabilmente lo vedrà nuovamente protagonista. Stavolta, c’è da scommetterci, al 100% in positivo.