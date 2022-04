Inter, salti di gioia per Inzaghi: l’ufficialità fa esultare i nerazzurri

L’Inter di Inzaghi scalda i motori per questo finale di campionato, ma nel pomeriggio arriva l’ufficialità che fa esultare i nerazzurri.

La volata Scudetto passa per Bologna, ma soprattutto per la corsa spalla-a-spalla con i cugini del Milan. Lo sa bene l’Inter, che dopo la travolgente vittoria contro la Roma non vuole più rallentare. Anzi, i nerazzurri vogliono tenere il piede incollato sull’acceleratore.

Per farlo, però, la formazione di Simone Inzaghi è chiamata a non commettere più passi falsi. O almeno, a commetterli quando anche il Milan incapperà (nelle speranze dei nerazzurri) in qualche scivolone.

Nel weekend, l’Inter sarà chiamata alla difficile trasferta di Udine, per una gara che si preannuncia molto complicata per Inzaghi e i suoi, anche se nel pomeriggio è arrivata un’ufficialità che può alleggerire il compito dei meneghini.

Inter, Makengo era in diffida: salterà la sfida contro i nerazzurri

Ufficialità che arriva dal terreno dell’Artemio Franchi di Firenze, dove l’Udinese sta giocando il recupero che l’attendeva contro la Fiorentina di Italiano. Un recupero che i friulani stanno vincendo a grande sorpresa, con uno 0-2 che è un chiaro avvertimento all’Inter e alle prossime avversarie dei bianconeri.

Anche perché, seppur sia ormai tranquilla in campionato, la formazione di Cioffi non ha alcuna intenzione di andare in vacanza. Anzi, proverà a vendere la pelle contro i nerazzurri, nella speranza di mettere la propria firma (in qualche modo) nella lotta Scudetto. Uno scenario dove la diffida di Makengo può essere una (piccola) manna per Inzaghi, che affronterà un’Udinese priva della sua colonna di centrocampo.

D’altronde, il mediano dei friulani è elemento ben conosciuto ed apprezzato dall’Inter e da Marotta: tra i possibili vice-Brozovic della prossima stagione, Makengo è un elemento di grande importanza nello scacchiere di Cioffi e la sua assenza sarà certo un handicap per l’Udinese ed un vantaggio per i nerazzurri.