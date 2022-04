DIRETTA Fiorentina-Udinese: segui la partita LIVE

Alle 18 spazio al primo dei tre recuperi della Serie A che si giocano oggi. Scendono in camp Fiorentina ed Udinese.

La Serie A scende in campo anche di mercoledì. Oggi ci sono in programma diversi match che vanno recuperati, non giocati negli scorsi mesi a causa dell’emergenza Covid. Tra questi anche la sfida tra Udinese e Fiorentina. Per i friulani la salvezza è un traguardo ormai virtualmente ottenuto, arrivata alla soglia dei 40 punti. Certo, cercare di non buttare punti da adesso fino alla fine della stagione sarebbe un altro risultato positivo.

Contro c’è la Fiorentina che invece insegue un piazzamento europeo. La viola, vincendo oggi, scavalcherebbe Roma e Lazio portandosi addirittura in zona Europa League. Un sogno per i tifosi toscani che sperano di portare a casa il massimo risultato possibile da qui al termine della stagione.

Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arlsan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Cioffi.

ARBITRO: Pezzuto.

GUARDALINEE: Rossi e Vigile.

QUARTO UOMO: Prontera.

VAR: Aureliano.

AVAR: Lo Cicero.